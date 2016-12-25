警車竄火被燒…竟是查扣的小拼裝車漏油

警車失火，被路經民眾拍到。（記者吳俊鋒翻攝）

2016-12-25 13:00

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市歸仁警分局文賢派出所員警今天執行巡邏勤務時，發現有男生駕著無牌的小拼裝摩托車行駛道路中，違規上路，加以攔檢，並將車子查扣，放在警車後車廂，連人帶車一併載回，途中疑因小拼裝車漏油，電路不慎引燃、起火，警車後方被燒毀，所幸沒有人受傷，警車在路上失火，也引起民眾注意，還被PO網。

這起意外發生在上午11點許，當時開著警車的派出所員警在二行、大甲社區巡邏時，12歲的郭姓男生突然駕著小拼裝車從巷弄內轉出，由於是違規上路，相當危險，警方發現後，立刻攔查。

員警攔檢後，也通知男生的母親前來，共同到派出所詢問，小車必須查扣，由於長度不到1米，車體小警方直接搬至警車後車廂，一併載回。

警車行駛台1線中間車道返回派出所途中，經奇美博物館前，員警突然聞到燒焦味，也發現濃煙從後方竄出，立刻停駛，並進行車內疏散，不久，後方起火燃燒，火勢沒多久撲滅，沒有造成人員受傷。

警方初步瞭解，疑似小車漏油，引燃警車上的電路系統，造成起火，全案深入調查中。