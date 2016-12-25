疑過彎失控 大型重機騎士自撞亡

車禍現場（一）（記者余衡翻攝）

2016-12-25 12:46

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽區中正路三段往大溪方向，今天上午8點多發生重機自撞車禍，騎乘紅牌重機的54歲施姓男子，行經台三線往大溪方向一處彎道時，疑因車速過快偏離車道，隨後高速衝撞路樹，撞擊後施男跌落水溝，機車還反彈回車道中央。

同行車友見狀立刻報警，警、消人員趕抵時施男因重傷昏迷，經急救後仍宣告不治。同行車友表示，今早大家在板橋會合出發，預計前往新竹北埔遊玩，不料卻發生死亡車禍。

警方調查，施男家住土城，是否有酒駕狀況還待抽血釐清，當時天氣和路況良好，初步研判疑似失控自摔，詳細肇事原因仍待釐清。