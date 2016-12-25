婚禮小心了！假賓客還偷相機被逮

2016-12-25 12:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山警方今表示，高市1名高姓男子昨中午佯裝婚禮賓客，混入鳳山區1間餐廳白吃白喝，他於下午2時30分趁賓客敬酒之際，見廖姓攝影師忙於拍攝婚禮，趁機偷走廖男放在後方的相機，價值高達18萬元，得手後騎機車逃離現場。

廖姓攝影師不甘相機被偷，向文山所報案，並將影片PO網人肉搜索，警方據報調閱監視器畫面，鎖定1名男子涉嫌重大，直到高男當晚11時許，前往新興區1家咖啡廳用餐，被廖男友人認出，通知廖男報警抓人。

文山所據報前往餐廳逮人，高男身上還背著相機，當場人贓俱獲，經警方出示犯案過程影像，高男見罪證確鑿，當場俯首認罪。

警方表示，高姓男子（27歲）無業，曾犯下竊盜案，他到案坦承偷竊不諱，供稱對攝影有興趣，見廖男的高價相機，趁他不注意之際，將相機與專業鏡頭竊走，警訊後將他依竊盜罪嫌送辦。