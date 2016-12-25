| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
拒捕駕車逃逸 警開9槍逮持毒男子 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 社會

婚禮小心了！假賓客還偷相機被逮

2016-12-25  12:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山警方今表示，高市1名高姓男子昨中午佯裝婚禮賓客，混入鳳山區1間餐廳白吃白喝，他於下午2時30分趁賓客敬酒之際，見廖姓攝影師忙於拍攝婚禮，趁機偷走廖男放在後方的相機，價值高達18萬元，得手後騎機車逃離現場。

廖姓攝影師不甘相機被偷，向文山所報案，並將影片PO網人肉搜索，警方據報調閱監視器畫面，鎖定1名男子涉嫌重大，直到高男當晚11時許，前往新興區1家咖啡廳用餐，被廖男友人認出，通知廖男報警抓人。

文山所據報前往餐廳逮人，高男身上還背著相機，當場人贓俱獲，經警方出示犯案過程影像，高男見罪證確鑿，當場俯首認罪。

警方表示，高姓男子（27歲）無業，曾犯下竊盜案，他到案坦承偷竊不諱，供稱對攝影有興趣，見廖男的高價相機，趁他不注意之際，將相機與專業鏡頭竊走，警訊後將他依竊盜罪嫌送辦。

廣告
  • 警方查獲高男送辦。（記者陳文嬋翻攝）

    警方查獲高男送辦。（記者陳文嬋翻攝）

  • 警方查扣價值18萬元相機。（記者陳文嬋翻攝）

    警方查扣價值18萬元相機。（記者陳文嬋翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偷竊 婚禮
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日早午餐60道
氣派宴客✤德州烤肩胛
♥草莓鮮奶油蛋糕♥
熱香料蘋果汁
轉寄

標題：婚禮小心了！假賓客還偷相機被逮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月25日‧星期日‧丙申年冬月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.