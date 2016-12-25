北市警平安夜前掃毒 6場毒趴上百人被抓

2016-12-25 11:13

〔記者王冠仁／台北報導〕W飯店日前發生毒趴鬧出人命的案件，台北市警方最近加強掃蕩毒品，並在耶誕夜實施專案查緝。警方今公布此次專案總計搜索146處，查獲毒品案85件與102人，其中有6件吸毒趴，大多在旅館或是民宅公寓內。

警方說，詹姓男子等3男2女，昨天凌晨在台北市新生北路三段一處酒店業幹宿舍內開平安夜毒趴，被警方循線查獲，警方在屋內找到毒品咖啡包19包、毒品梅錠98顆、K他命2包、大麻2包。當時其中一名吸毒女子「還在high」，面對警方詢問說話仍口齒不清。

另外，陳姓男子等4人前天晚上在大同區一家旅館內開毒趴，警方在房間內查獲毒品咖啡包37包、搖頭丸10顆、混合毒品原料1袋；由於他們毒品持有量不少，警方研判他們可能是中盤商涉嫌販毒，將在深入追查。

相關影音（警方提供）