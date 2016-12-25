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「一唱就記住！」另類反詐騙宣導

基隆市警三分局長蕭惠珠將知名歌曲望春風，改寫反詐騙歌曲，讓很多銀髮族一聽就記住，達到反詐騙效果。（記者林嘉東翻攝）

2016-12-25  10:49

〔記者林嘉東／基隆報導〕另類反詐騙。基隆市警三分局為防阻銀髮族淪為詐騙集團下手對象，分局長蕭惠珠改寫台語老歌「望春風」，製成卡拉OK伴唱帶，親自到社區教阿公阿嬤歡唱，讓長者們「一唱就記住！」

「清風對面吹，哪會詐騙這呢多」、「果然標緻面肉白、車手這呢小（年紀輕）」，搭配阿公阿嬤熟悉的「望春風」旋律，讓很多阿公阿嬤，一唱就瞭解，印象深刻。

蕭惠珠說，這首歌詞都是她自編，內容加上詐騙車手長相、與犯罪手法等，告訴阿公阿嬤要勇敢質疑，才不會輕易受騙，只要懷疑是詐騙集團一定要立即報警，不能讓壞人得逞。

蕭惠珠說，她上任後，常走入社區宣導反詐騙，發現阿公阿嬤不用臉書、也沒有在用LINE，死板的反詐騙海報和傳單，效果有限；後來發現老人家愛唱卡拉OK，才把這首老一輩們耳熟能詳的台語歌曲「望春風」改編成反詐騙宣導歌曲。

文筆很好的蕭惠珠不僅改寫「望春風」成反詐騙宣導歌曲，他還改寫「一支小雨傘」，宣導交通安全，改寫「四季紅」反毒，讓阿公阿嬤「一唱就瞭解」、「一唱就記住」。

蕭惠珠笑說，宣導幾次下來，有個阿嬤開心跑來告訴她接到詐騙電話，結果阿嬤大聲喝斥對方「你不要再騙了，人家我們分局長都有在放送防詐騙，你就是詐騙的」，然後阿嬤就把電話掛了，讓她很有成就感。

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  • 基隆市警三分局長蕭惠珠（右一）定期深入基層反詐騙，讓銀髮族受惠良多，成效頗豐。。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警三分局長蕭惠珠（右一）定期深入基層反詐騙，讓銀髮族受惠良多，成效頗豐。。（記者林嘉東翻攝）

  • 基隆市警三分局長蕭惠珠（左）定期深入基層反詐騙，讓銀髮族受惠良多。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警三分局長蕭惠珠（左）定期深入基層反詐騙，讓銀髮族受惠良多。（記者林嘉東翻攝）

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