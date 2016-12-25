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平安夜埔里住宅火警 消防衝火場救出屋主

2016-12-25  10:04

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕南投縣埔里鎮昨日深夜發生住宅火警，正在附近舉行義消年終晚會的中心碑的義消們，也全隊出動支援，聽說有人受困屋內，4名消防隊員分兩組進入搜救，很快地在廚房找到男屋主，並將有吸入性嗆傷的他送醫救治，有1名義消手指割傷，傷勢無礙，這群打火兄弟結束任務後鬆了一口氣，直稱：「這真是難忘的平安夜」。

這場平安夜火災發生在埔里鎮西安路，1棟3層樓民宅竄出火苗，中心碑消防分隊獲報後立即出動，而當時正在附近舉行年終晚會的中心碑分隊義消們，也放下碗筷，著裝帶裝備趕到火場，埔里分隊、魚池、日月潭、國姓等分隊也抵達現場支援。

現場火勢不大，很快就控制，但得知有人受困在屋內，中心碑和埔里分隊共派出4名消防隊員，分兩組背空氣瓶進入搜救，其中一組人在廚房找到有吸入性嗆傷的45歲男屋主，被抬出後送埔基醫院救治，另有1名義消手指受傷，傷勢無礙。

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  • 消防隊員進入火場救出男屋主，準備送醫院救治。（陳彥宏提供）

    消防隊員進入火場救出男屋主，準備送醫院救治。（陳彥宏提供）

  • 火勢撲滅後消防弟兄們鬆了一口氣。（林中平提供）

    火勢撲滅後消防弟兄們鬆了一口氣。（林中平提供）

  • 完成滅火救人任務，消防弟兄們準備返隊。（林中平提供）

    完成滅火救人任務，消防弟兄們準備返隊。（林中平提供）

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標題：平安夜埔里住宅火警 消防衝火場救出屋主


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