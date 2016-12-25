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二戰老兵99歲大壽 數以千計賀卡蜂擁至

2016-12-25  05:04

〔中央社〕俄勒岡州希爾斯市美國二戰陸軍退役老兵哈迪，去年生日只收到一張賀卡，親友想讓他今年99歲大壽過得風光，在Instagram發文求助，結果他收到來自全球各地的數以千計卡片。

對於今年的生日驚喜，坐在輪椅上的哈迪（Jack Hardey）接受俄州地方電視台KATU專訪時笑著說：「我真的非常感謝，沒有辦法用言語形容。」

在他位於希爾斯（Hillsboro）的家中，有著堆積如山的生日賀卡，有的放在疊起來的置物箱內，有的放在大號塑膠袋內。雖然他已經在12月19日度過99歲生日，但到現在郵差仍不斷送來大批來自世界各地的生日賀卡。

已經步入晚年的哈迪，生活相當低調。去年他的98歲生日，只收到一張生日賀卡而已。親友想讓他今年風風光光過99歲大壽，於是在Instagram發文求助，把哈迪的住家地址公告周知，徵求網友寄生日卡片給他，因為「這可能是他最後一次過生日，畢竟他的健康已經逐漸退化。」

除了卡片之外，哈迪還收到禮物、鮮花，還有小朋友自己動手畫的卡片。也有素昧平生的民眾寄給他二戰紀念品，感謝他曾經為國效力的貢獻。

被問到今年過生日的感受，哈迪開玩笑說：「我從來沒有99歲過！」讀著一封又一封陌生人的來信與卡片，哈迪感動的說：「謝謝大家願意幫我做這些。」

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