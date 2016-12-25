二戰老兵99歲大壽 數以千計賀卡蜂擁至
2016-12-25 05:04
〔中央社〕俄勒岡州希爾斯市美國二戰陸軍退役老兵哈迪，去年生日只收到一張賀卡，親友想讓他今年99歲大壽過得風光，在Instagram發文求助，結果他收到來自全球各地的數以千計卡片。
對於今年的生日驚喜，坐在輪椅上的哈迪（Jack Hardey）接受俄州地方電視台KATU專訪時笑著說：「我真的非常感謝，沒有辦法用言語形容。」
在他位於希爾斯（Hillsboro）的家中，有著堆積如山的生日賀卡，有的放在疊起來的置物箱內，有的放在大號塑膠袋內。雖然他已經在12月19日度過99歲生日，但到現在郵差仍不斷送來大批來自世界各地的生日賀卡。
已經步入晚年的哈迪，生活相當低調。去年他的98歲生日，只收到一張生日賀卡而已。親友想讓他今年風風光光過99歲大壽，於是在Instagram發文求助，把哈迪的住家地址公告周知，徵求網友寄生日卡片給他，因為「這可能是他最後一次過生日，畢竟他的健康已經逐漸退化。」
除了卡片之外，哈迪還收到禮物、鮮花，還有小朋友自己動手畫的卡片。也有素昧平生的民眾寄給他二戰紀念品，感謝他曾經為國效力的貢獻。
被問到今年過生日的感受，哈迪開玩笑說：「我從來沒有99歲過！」讀著一封又一封陌生人的來信與卡片，哈迪感動的說：「謝謝大家願意幫我做這些。」
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中國航母「遼寧號」到西太平洋遠訓 美日緊張了
- 辛誌揚3天投21局 日教練︰投太多了
- 人生小景 冬日午後,沒有人買口香糖
- SBL》就是打不贏！ 璞園締造鬼神的23連勝
- 舊鞋送愛非洲 亞餐募得8千雙
- 今年最佳僅亞軍 台棒退第4
- 黃子佼懸空劈腿 大嘆錢難賺
- 部落學校沒了 花蓮自辦阿美族文化教育學校
- 吳可熙無痕演繹 最難 害羞慢熟 跳街舞練膽量 角色體驗人生 簡單表演最境界
- 台海若不和平 裘兆琳：中國夢將變噩夢
- 林萬億：18％分年砍 最晚6年退場
- 《就職十週年》陳菊：高雄轉型 一定要成功
- 吳克群淚崩閃退丟麥不唱了
- 新營郵局擬被併 工會陳情盼暫緩
- 鎮北國小校慶 騎警隊迎旗進場 九天太鼓震撼演出
- 《NBA 》勇士走 騎士來 籃網傷兵累斃了
- 來自澳洲的蔣卓嘉 穿短袖過耶誕
- 奈及利亞軍方攻占博科聖地森林巢穴
- 新豐》演訓轟海 漁民爭補償嗆癱瘓
- 溝蓋薄了11公分 秀水鄉長令打掉重作
- 情牽烏來 原民創意婚紗、料理新體驗
- 已婚女老師「性捕食」12歲男童 被警捉還咧嘴笑
- 命是上天給的… 抗癌行善 10年捐千萬助弱勢
- 彰化耶誕光雕秀 「羅厝天主教堂」華麗登場
- 《要求聯合國停止表決以國屯墾案》干預歐巴馬決策 川普創罕例
- 台化停爐…看見星星 魏明谷：讓我感動
- 自由廣場》切莫辜負白色力量
- 兵源匱乏 講美傳奇拉警報
- 中國城廣場工程 明年四月發包
- 夫是男體女基因 婚後不孕才驚覺
- NBA》籃網失誤連連 林書豪：我要將球護好
- 部落深度旅遊 徵求主題遊程
- 低薪難改善 非典更盛行
- 范冰冰平安夜曬美照 背後玻璃反射曝光李晨
- 神似穀保「蔡董」被當綽號 丁子坡︰很喜歡呀
- 酸菜二氧化硫殘留標準 大埤農會︰太嚴苛
- 城市好旅宿評比 高雄奪特優
- 耶誕晚會 羅東、宜市接力登場
- 「人機圍棋」新鮮試 壽山國中挑戰
- 突然尿不出來 恐感冒藥引起的
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：二戰老兵99歲大壽 數以千計賀卡蜂擁至
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分