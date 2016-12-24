來自「醺醺」的你 酒駕男自稱「都教授」遭逮

2016-12-24 23:27

〔記者余衡／新北報導〕醉言醉語！新北市三峽警分局北大派出所員警日前攔獲48歲伊姓男子涉嫌酒駕，做筆錄時警方問起伊男有無綽號或小名，泥醉的他竟稱自己是「都教授」，還反問員警有沒有看過韓劇「來自星星的你」，令警方啼笑皆非。

北大派出所員警林峻毅、王聖鎰日前在轄內大學、學府路口，發現騎機車的伊男沿路搖搖晃晃，將他攔下進行酒測，數值竟高達0.99毫克，警方將他帶回派出所依公共危險罪偵辦，製作筆錄時員警問起伊男「有沒有綽號？」伊男竟不假思索回答「我朋友說我很帥，他們叫我『都教授』！」

員警遲疑一陣以為伊男在開玩笑，不料他竟主動補充說明「你們看過『來自星星的你』嗎？就是裡面那個都教授！」員警見他仍然泥醉只好暫停偵訊。伊男清醒後他尷尬坦承，自己跟朋友吃燒酒雞，喝多了才會亂講話，全案訊後依法究辦。

值得一提的是，攔獲伊男酒駕的33期員警林峻毅神似港星余文樂，先前在犯罪預防宣導活動時曾被民眾拍下PO網對照，三峽警分局長王順益得知林員認真執勤相當肯定，並再次呼籲民眾千萬不要酒後駕車，以免害人害己。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆