年末「淨鄉掃毒」 新店警首日逮12人
2016-12-24 21:55
〔記者陳薏云／新北報導〕新北市新店警分局轄內的烏來區是台灣分布最北的原住民山地區，為避免山區毒品氾濫問題，新店分局於22日起實施「淨鄉掃毒」專案，除與部落長老合作宣導，也在入鄉及出鄉之主要路口設置路檢點，對進出該鄉進行攔檢勤務，首日就逮獲11件毒品12人。
新店分局於已「淨鄉掃毒」專案前就已勤查掃毒，針對烏來分駐所、福山及信賢所於偏鄉地區加強掃毒工作，22日警方與部落長老商討偏鄉反毒工作，也會同里長、警察志工及義警等人員，以徒步掃街方式在烏來著名觀光街道挨家挨戶宣導反毒活動。
新店分局長顏旺盛表示，依據烏來區特性，規劃於入鄉及出鄉之主要路口設置路檢點，對進出該鄉進行攔檢勤務，除清查駕駛人身分外，並檢查交通工具內是否藏有違禁品，趁著年末，將不肖吸毒人口一網打盡。
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