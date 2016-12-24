| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 社會

年末「淨鄉掃毒」 新店警首日逮12人

2016-12-24  21:55

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市新店警分局轄內的烏來區是台灣分布最北的原住民山地區，為避免山區毒品氾濫問題，新店分局於22日起實施「淨鄉掃毒」專案，除與部落長老合作宣導，也在入鄉及出鄉之主要路口設置路檢點，對進出該鄉進行攔檢勤務，首日就逮獲11件毒品12人。

新店分局於已「淨鄉掃毒」專案前就已勤查掃毒，針對烏來分駐所、福山及信賢所於偏鄉地區加強掃毒工作，22日警方與部落長老商討偏鄉反毒工作，也會同里長、警察志工及義警等人員，以徒步掃街方式在烏來著名觀光街道挨家挨戶宣導反毒活動。

新店分局長顏旺盛表示，依據烏來區特性，規劃於入鄉及出鄉之主要路口設置路檢點，對進出該鄉進行攔檢勤務，除清查駕駛人身分外，並檢查交通工具內是否藏有違禁品，趁著年末，將不肖吸毒人口一網打盡。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 警方派員與里長合作，徒步掃街宣導反毒。（記者陳薏云翻攝）

    警方派員與里長合作，徒步掃街宣導反毒。（記者陳薏云翻攝）

  • 警方前往烏來老街宣導反毒。（記者陳薏云翻攝）

    警方前往烏來老街宣導反毒。（記者陳薏云翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偏區 掃毒 毒品
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：年末「淨鄉掃毒」 新店警首日逮12人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.