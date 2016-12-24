偷吃雞栽了！保育類猛禽鳳頭蒼鷹遭「移送法辦」

南投縣竹山鎮１隻涉嫌偷吃雞的鳳頭蒼鷹遭農友逮獲並「移送法辦」，因其蓬鬆的尾下覆羽，彷彿包著尿布，鳥友遂給予「包大人」的外號。（記者謝介裕攝）

2016-12-24 21:51

〔記者謝介裕／南投報導〕 南投縣竹山鎮莊姓農友飼養的雞舍，近1週來，經常傳出雞隻莫名減少怪象，農友遂增設一層防護網，如願逮獲竊賊，發現原來是隻外號「包大人」的保育類猛禽鳳頭蒼鷹後，也依野動法予以「移送法辦」，農委會特有生物研究保育中心表示，時序入冬，高山食物銳減，極可能是「包大人」冒險潛入雞舍覓食的主因。

據農友透露，他的雞舍規模不大，僅飼養數十隻的雞，近一週來，夜半三更時刻，雞舍便會傳出雞隻騷動的聲響，且隔日天亮後，地面便散落一堆雞隻羽毛，有時還可見殘留的血跡，原本懷疑是野狗所為，如今一見「包大人」受困在網中無法兔脫，雞隻無端減少的答案，也才真正獲得揭曉。

由於鳳頭蒼鷹是保育猛禽，農友深恐誤觸野動法，還特地買了1只新的鳥籠予以安置後，才提著鳥籠向警方報案，農委會特有生物研究保育中心接獲通報後，遂接手將該猛禽帶回野生動物急救站就其身體狀況進行各項檢查，初步鑑定並無受傷、受虐情形發生，假使健康狀況許可，便會予以野放重返大自然。

農委會特有生物研究保育中心指出，鳳頭蒼鷹因蓬鬆的尾下覆羽，彷彿包著1包尿布，鳥友遂給予「包大人」的外號，也是比較不畏人群的猛禽之一，該猛禽體長40多公分，已是1隻成鳥，可能天氣變冷，高山缺食物才被迫冒險覓食，但強調，「包大人」只是該猛禽的外號，與人們口中的開封府包大人無關，希望大家不要混淆。

以往猛禽偷吃人類東西被逮，下場往往不好，有的翅膀或腳被蓄意打傷或被剔毛以示處罰，有的還可能被凌虐致死棄置荒郊野外，該案農友寬宏對待鳳頭蒼鷹的作法，也算是另類保育成果的展現。