偷吃雞栽了！保育類猛禽鳳頭蒼鷹遭「移送法辦」
南投縣竹山鎮１隻涉嫌偷吃雞的鳳頭蒼鷹遭農友逮獲並「移送法辦」，因其蓬鬆的尾下覆羽，彷彿包著尿布，鳥友遂給予「包大人」的外號。（記者謝介裕攝）
〔記者謝介裕／南投報導〕 南投縣竹山鎮莊姓農友飼養的雞舍，近1週來，經常傳出雞隻莫名減少怪象，農友遂增設一層防護網，如願逮獲竊賊，發現原來是隻外號「包大人」的保育類猛禽鳳頭蒼鷹後，也依野動法予以「移送法辦」，農委會特有生物研究保育中心表示，時序入冬，高山食物銳減，極可能是「包大人」冒險潛入雞舍覓食的主因。
據農友透露，他的雞舍規模不大，僅飼養數十隻的雞，近一週來，夜半三更時刻，雞舍便會傳出雞隻騷動的聲響，且隔日天亮後，地面便散落一堆雞隻羽毛，有時還可見殘留的血跡，原本懷疑是野狗所為，如今一見「包大人」受困在網中無法兔脫，雞隻無端減少的答案，也才真正獲得揭曉。
由於鳳頭蒼鷹是保育猛禽，農友深恐誤觸野動法，還特地買了1只新的鳥籠予以安置後，才提著鳥籠向警方報案，農委會特有生物研究保育中心接獲通報後，遂接手將該猛禽帶回野生動物急救站就其身體狀況進行各項檢查，初步鑑定並無受傷、受虐情形發生，假使健康狀況許可，便會予以野放重返大自然。
農委會特有生物研究保育中心指出，鳳頭蒼鷹因蓬鬆的尾下覆羽，彷彿包著1包尿布，鳥友遂給予「包大人」的外號，也是比較不畏人群的猛禽之一，該猛禽體長40多公分，已是1隻成鳥，可能天氣變冷，高山缺食物才被迫冒險覓食，但強調，「包大人」只是該猛禽的外號，與人們口中的開封府包大人無關，希望大家不要混淆。
以往猛禽偷吃人類東西被逮，下場往往不好，有的翅膀或腳被蓄意打傷或被剔毛以示處罰，有的還可能被凌虐致死棄置荒郊野外，該案農友寬宏對待鳳頭蒼鷹的作法，也算是另類保育成果的展現。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- 不羈吳建豪 混搭音樂單純快樂
- HTC手機充電突自燃
- UBA／葛記豪虎膽妙算 虎尾科大歷史性一勝
- 窯烤披薩爐啟用 學生開心動手做
- 人行道變好走 千餘機車格被消失
- 人生萬花筒 你也會禱告嗎?
- 鄭文燦籲對岸 勿把觀光客當籌碼
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- 敘內戰轉捩點？ 政府軍重掌阿勒坡
- Coach慶75週年 男女裝並置爭豔─太空船+恐龍 率真型男 花朵鈕扣+蝴蝶結 女孩心頭好
- 歐股持平 銀行股成焦點
- 反對流浪狗進公園 彰化動物教育園區預算科目被刪
- 「餐飲界奧斯卡」遠東餐廚達人賽 上百選手今初賽
- 德國恐攻案 另3名嫌犯在突尼西亞落網
- 宜蘭著名野溪溫泉梵梵溪被撒鹽 環局要追查
- 獲助建組合屋宿舍 同富國中回贈傳愛
- 天災減產 小番茄評鑑仍很有看頭
- 湖口》和興鎮搭「愛玉廊道」 自製可食地景
- 黃國昌遭連署罷免 網友傻眼：「罷免有在做事的？」
- 日租套房納管 無照還刊廣告必罰
- 台南傑出藝術家巡迴展 「火獅」剪粘工藝獨樹一幟
- 科技94狂！影后養子用「這個」找到回家路
- 就職典禮沒A咖藝人想站台 川普這麼說...
- 岱桑當心！ 央聯新洋投來勢洶洶
- 李珍妮扯吳春台頭髮驗種 DNA報告出爐
- （影音）《鬼怪》孔侑勾金高恩看電影 被《屍速列車》嚇瘋
- 中市跨年接駁加碼 雙主場各增一線接駁車
- 「入獄失去自由、但找回親情」 女兒開業扁致詞
- 澎恰恰募善款 揪團公益開唱
- 非做不可》兩位教育部次長也來了！ 改革協會連署破2萬人參與
- 高中生扮納粹 教長：向國際社會表達歉意
- 安平林默娘雕像 內藏時光盒
- NBA》籃網失誤連連 林書豪：我要將球護好
- 吳克群淚崩閃退丟麥不唱了
- 愛貓跩跩不配合 高圓圓的聖誕節...
- 驚！郭富城遭男強吻 嚇到作出這表情....
- 棒球》陳冠宇今補請婚禮 比投球緊張
標題：偷吃雞栽了！保育類猛禽鳳頭蒼鷹遭「移送法辦」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email