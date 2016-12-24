蘆竹警分局平安夜親子聯歡 感謝眷屬付出

2016-12-24 20:55

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府警察局蘆竹分局於今晚平安夜，舉辦耶誕親子聯歡餐會，除宴請員警及眷屬外，安排親子闖關遊戲，員警們也輪番上場，表演歌唱、演奏烏克麗麗、魔術表演與眷屬同歡，展現柔情一面，現場也穿插慶生會及摸彩，還有耶誕老公公、白雪公主發送聖誕禮物及糖果，讓小朋友們驚喜聲連連。

分局長蔡鴻義說，員警工作壓力大，眷屬感受最深刻，透過親子聯歡餐會，讓員警在繁忙勤務之餘，也能和家人親密互動，拉近彼此間的距離，更能有效紓解工作壓力。

此外，外社派出所關懷偏遠地區兒童，也舉辦耶誕親子活動，由所長李嘉銘扮演耶誕老公公發放禮物，還有樂團表演，讓小朋友感受到濃濃耶誕節氣氛。