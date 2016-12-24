男持假鈔購毒想「黑吃黑」 反遭狠砍10餘刀重傷

22歲毒販朱璋淳，行兇後15小時落網。（記者陳恩惠翻攝）

2016-12-24 20:32

［記者陳恩惠／台北報導］21歲陳姓男子向朱姓男子購毒，兩人相約在北市承德路七段連鎖速食店旁暗巷交易，陳卻以毒品「不純」為由直接搶走，逃逸時還持刀抵抗，朱嫌窮追不捨，雙雙發生扭打，朱憤而奪刀砍傷陳男，當場造成陳的背、胸及手部等身體13處刀傷，台北市警方據報，將朱嫌逮捕歸案，朱訴苦「我賺的可是賣命錢啊！」訊後依殺人未遂及毒品等罪送辦。

北投警方說，朱嫌昨天清晨在北投砍人後，立刻跑到中山區的堂口，向天道盟太陽會的老大訴苦，表示自己販售100公克的K他命，竟遭對方持刀黑吃黑，直到晚間8時返回北市杭州南路住處，當場遭埋伏警方逮捕，犯案衣褲的血跡已遭朱母清洗乾淨，朱嫌落網時辯稱「陳男拿假鈔買毒不說，竟還敢拿水果刀搶他的貨，真是太可惡！」為了奪回毒品，才會奪刀砍人。

警方調查，男子陳羽麒經友人引介，向天道盟太陽會成員22歲的朱璋淳購毒，雙方談定以85000元購買100公克K毒，約定前天清晨5點在北投區承德路七段巷內交易，陳在2名友人陪同率先抵達，朱現身後，要求陳一手交錢，他便一手交貨，沒想到陳拿起毒品看了看說「不是很純喔」，然後取出預藏的水果刀，指著朱「貨留下，你可以走了！」說完抓起毒品就要搶。

警方說，朱詫異呆立數秒，當下回神反應，伸手就要阻擋陳男行搶，沒想到陳再度持刀對峙，朱氣極敗壞奪下陳手中的尖刀，然後朝陳胡亂攻擊，陳不敵拔腿就逃，為躲朱的追砍，一路逃往路旁24小時不打烊的速食店求救。

監視器顯示，陳身中13刀後，踉蹌奔逃，先摔倒在速食店大門外，沒想到與陳同行的友人棄他不顧，率先躲進店內求救，陳見友人沒道義落跑，撐著一口氣爬進店內才倒下，店員見狀，趕緊打119求救，將陳送醫救治，由於陳傷勢嚴重，一度命危，經搶救今天已經脫離險境。

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