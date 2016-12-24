左營警逮八年級車手 領贓款10多萬
2016-12-24 20:27
〔記者黃旭磊／高雄報導〕八年級詐騙集團車手提領贓款10多萬元，至少4名民眾受害。左營警方於本月21日起陸續逮捕郭（19歲）、許（19歲）、林嫌（19歲）及高姓青年（17歲）到案，4嫌本月結夥於左營、三民、鳥松、新興區提領贓款達14萬4千元，每筆抽成2％，領款前，上游集團以猜猜我是誰方式行詐，至少有4名受害民眾報案。
警方今天表示，車手均無前科，從去（105）年12月起，一年期間依照藏身中國電信詐欺集團上游指示，騎車到高雄市各處超商ATM提款機提領贓款，全案依據詐欺罪嫌送辦，並將擴大追查幕後份子。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- NBA》小貝搶球好兇悍 對灰熊後衛使出「鎖喉功」（影音）
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Unions slam ministry for stalling
- 棒球》高志綱捐運動襪 給花蓮縣三民國中棒球隊
- 北京打壓我參與國際 外交部：近來有加劇之勢
- 熱氣球光雕秀 縱谷首辦迎曙光
- 瑪利歐酷跑夯！任天堂承諾 未來每年推3種手遊
- 達欣反撲告「吹」 勇士大勝
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- 與洪秀柱表演鐵達尼抱抱 郝龍斌：腦袋一片空白
- 中科院研發海洋雷達 抓走私利器
- 天生無手小男孩圓夢！耶誕前獲贈「鋼鐵人」義肢
- 不羈吳建豪 混搭音樂單純快樂
- 台南總預算798.5億 刪減75.4萬過關
- 粉絲撞臉阿信出沒小巨蛋 神複製圓眼貓嘴相似度99％
- 阿扁睽違8年「不看稿」致詞 網友驚：功力屌打政客
- 「彰北國民運動中心」夯！ 開幕1年服務46萬人次
- 日職》巨人本季最多勝投手 明年要拚澤村賞
- 自由廣場》總算不必把錢放在屋簷下
- 害女高中生懷孕... 已婚男PO文求助 網友貼歌神回
- 柯文哲想再戰台北市長 柯媽：才做多久就想連任
- 鍾小平展開罷免柯P連署 稱要讓比賽快點結束
- 國際少棒賽 澎湖講美國小亞軍
- 機上相逢面嗆伊凡卡 乘客遭趕下廉航飛機
- 稱柏林恐攻「宗教」攻擊 川普：何時要反擊？
- 洪秀柱通過黨魁提前選舉 吳敦義轟影響團結
- HTC手機充電突自燃
- 情牽烏來 原民創意婚紗、料理新體驗
- 人行道變好走 千餘機車格被消失
- SMAP心結依舊難解？ 最後一夜聚餐依舊少木村
- 中資收購芝交所 美議員促證交會擋下
- 香港也要蓋故宮 預計2020年落成
- 女版「葉問」！甄子丹家傳自「功夫女王」
- 學子知識夢翔計畫成果展 呈現桃園自然、人文風采
- 楓紅了！ 石門水庫賞楓正是時候
- 耶誕見愛心 創世斗六院獲贈洗衣機 華山基金會待捐款
- 大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出1注
- 駁二野餐趴 型男主廚陪過耶誕
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：左營警逮八年級車手 領贓款10多萬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分