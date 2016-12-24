左營警逮八年級車手 領贓款10多萬

2016-12-24 20:27

〔記者黃旭磊／高雄報導〕八年級詐騙集團車手提領贓款10多萬元，至少4名民眾受害。左營警方於本月21日起陸續逮捕郭（19歲）、許（19歲）、林嫌（19歲）及高姓青年（17歲）到案，4嫌本月結夥於左營、三民、鳥松、新興區提領贓款達14萬4千元，每筆抽成2％，領款前，上游集團以猜猜我是誰方式行詐，至少有4名受害民眾報案。

警方今天表示，車手均無前科，從去（105）年12月起，一年期間依照藏身中國電信詐欺集團上游指示，騎車到高雄市各處超商ATM提款機提領贓款，全案依據詐欺罪嫌送辦，並將擴大追查幕後份子。

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