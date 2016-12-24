屏東瑪家1登山客摔傷 救援人員擔架抬下山

2016-12-24 19:31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣瑪家鄉真笠山一帶，今（24日）午發生1名登山客摔傷意外，消防人員馳援送醫，幸無大礙。

屏東縣政府消防局表示，今天（24）日下午1時52分許，接獲報案指瑪家鄉真笠山往鱈葉根山休息點附近，有1名登山客摔傷，立即派遣瑪家、三地門分隊及特搜大隊前往救援，共出動14名警消、10名義消。

救援人員在下午3時57分許發現傷者，經初步處理後，以擔架將該名男性抬下山，約傍晚5時47分許順利回到登山口附近，傷者年約60歲、意識清楚、左腳踝韌帶疑似斷裂，隨即送醫救治。