菜鳥車手初上工 栽在23年老鳥警員手上

2016-12-24 20:18

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名17歲少年詐欺車手，昨天身上帶著20多張銀聯卡前往太平超商提款機領款，因連續領款，引起穿著便服在超商內埋伏的坪林派出所巡佐陳東呈注意，默默在旁觀察，少年車手渾然不知，直到員警上前盤查才嚇得臉色發白，坦承當車手，首次上路的菜鳥車手，當場栽在23年資歷的老鳥警察手上，移送少年法庭處理。

這名綽號「小智」（化名）的17歲未成年車手，昨天傍晚5點多，前往太平中山路太平國中旁的超商領款，小智一開始先到提款機進行餘額查詢後離開，因舉止緊張，引起穿著便服在超商進行車手查緝埋伏的坪林派出所巡佐陳東呈注意。

小智沒多久又回到超商，再次走到提款機前領款，連續2次領出2萬元，接著又領4張仟元鈔，從警資歷23年的巡佐陳東呈，見他年紀輕輕卻一次領這麼多錢，直覺有問題，不動聲色悄悄走到身後詢問：「少年耶，你是不是車手？」原本忙著領錢的小智臉色瞬間凍僵，並蹲下接受盤查，心虛承認擔任車手，並交出身上21張銀聯卡和已經領出的44000元贓款。

小智向警方供稱，因家人給的零用錢太少，才會當起車手賺外快，表示幾個月前在夜店消費時，友人介紹他當車手，對方答應每次提領成功可分得3％，因覺得好賺才決定賺一筆，並說昨天是第一次上工，因很緊張才會沒注意有人在後面觀察，出師不利栽在23年資歷的老鳥警察手上。

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