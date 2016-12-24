平安夜不平安 埤頭工業區兩工廠遭祝融

2016-12-24 19:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埤頭工業區今日下午傳出大火，一間專門代工化學紡織的建通洋行因不明原因著火，因為廠區都是易燃物，廠房瞬間陷入火海，火勢延燒到隔壁的食品工廠，一度連後方的加油站都岌岌可危，消防隊獲報後，出動30輛消防水車前往搶救，初步清查無人員受傷與受困，起火原因仍在調查中。黃姓負責人表示，今日工廠放假，不知道什麼原因起火，損失恐超過千萬。

今日下午4點18分，位在埤頭工業區內的建通洋行，因為堆放紡織原料的廠房突然起火，由於都是易燃物，火勢一發不可收拾，連隔壁的十方健康食品工廠都慘遭波及，火勢之大連一公里遠都看得見，由於兩工廠後方30公尺還有一處加油站，附近人員擔心爆炸，紛紛遠離，直到消防員趕來佈置水線，才不致發生更大意外。

彰化消防局第四大隊副大隊長洪坪峰表示，下午獲報後出動各式消防車26輛、救護車1輛、消防人員43人前往灌水搶救，火勢在一個小時內控制，但是廠房內部悶燒嚴重，最後還出動一部怪手，把堆放在入口已熄火的紡織原料推開，才能順利滅火，初步清查無人員傷亡，起火原因還在調查。

黃姓負責人表示，得到消息後趕來，發現近400坪工廠都已陷入火海，由於今天假日，工廠休息無人員上班，也不知道為什麼會起火，廠區內都是化學紡織原料，恐將付之一炬，損失恐超過千萬。

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