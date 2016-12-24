又見藍色多瑙河 敬鵬蝕刻廢液外洩

2016-12-24 18:57

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市蘆竹區內厝里旁營盤溪，今天下午赫然發現「藍色多瑙河」，環保局獲報後循線查獲是股票上市的敬鵬公司排放，該公司環安人員向稽查人員表示，是裝置蝕刻廢液的桶槽被貨車撞壞，導致蝕刻廢液外洩，已經動員廠內人員回收廢液，稽查人員除採樣外，也會針對敬鵬公司桶槽被撞壞未通報一事開罰，全案最高可罰600萬元。

環保局稽查科長林立昌表示，這些外洩廢液並未經過處理就排放，已經違反規定，稽查人員採回樣本將檢測「化學需氧量」、「真色色度」、「懸浮固體」等水質項目，未來會依檢測數據、裁罰基準開罰。

市議員王浩宇大約在下午5點多，在「我是中壢人」的臉書貼出「看到河川變這樣非常藍瘦，我們正處理中。」PO文，還附上整條河川都是天空藍的圖片，網友回應都說這是「藍色多瑙河」，稽查人員循線追查發現「藍色多瑙河」其實就是營盤溪，營盤溪屬於南崁溪的上游，藍色廢液的來源則是位於蘆竹區的敬鵬公司敬桃廠。