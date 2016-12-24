| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
德國恐攻案 另3名嫌犯在突尼西亞落網 風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 社會

彰化加油站旁紡織廠大火 濃煙竄天像火山灰噴發

2016-12-24  18:31

〔即時新聞／綜合報導〕彰化縣埤頭鄉一間紡織廠今（24）日下午4點多發生火災，火勢延燒嚴重濃煙竄天，由於起火點鄰近加油站，讓不少民眾心生恐懼，所幸尚未傳出有人員傷亡的消息。

有網友在《爆料公社》貼出彰化埤頭國中旁，一間紡織廠燃起熊熊大火的影片，據《Nownews》指出，消防單位獲報已派出14輛消防車，約25名消防人員前往撲滅火勢，目前現場情形控制中。

不少網友留言，「哎，這個年，難過啦」、「滿嚴重的，要燒到隔壁了」、「每到快過年前，都好多火災喔！好奇怪」、「煙好大 希望沒事」。

廣告
  • 彰化縣埤頭鄉一間紡織廠發生火災，濃煙竄天的恐怖景象就像火山灰噴發。（圖擷自爆料公社）

    彰化縣埤頭鄉一間紡織廠發生火災，濃煙竄天的恐怖景象就像火山灰噴發。（圖擷自爆料公社）

  • 所幸這場意外尚未傳出有人員傷亡的消息。（圖擷自爆料公社）

    所幸這場意外尚未傳出有人員傷亡的消息。（圖擷自爆料公社）

  • 現場出動多輛消防車。（圖擷自爆料公社）

    現場出動多輛消防車。（圖擷自爆料公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 濃煙竄天 火災 紡織廠
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：彰化加油站旁紡織廠大火 濃煙竄天像火山灰噴發


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.