彰化加油站旁紡織廠大火 濃煙竄天像火山灰噴發

2016-12-24 18:31

〔即時新聞／綜合報導〕彰化縣埤頭鄉一間紡織廠今（24）日下午4點多發生火災，火勢延燒嚴重濃煙竄天，由於起火點鄰近加油站，讓不少民眾心生恐懼，所幸尚未傳出有人員傷亡的消息。

有網友在《爆料公社》貼出彰化埤頭國中旁，一間紡織廠燃起熊熊大火的影片，據《Nownews》指出，消防單位獲報已派出14輛消防車，約25名消防人員前往撲滅火勢，目前現場情形控制中。

不少網友留言，「哎，這個年，難過啦」、「滿嚴重的，要燒到隔壁了」、「每到快過年前，都好多火災喔！好奇怪」、「煙好大 希望沒事」。