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竊車賊蛇行飆速閃查緝 不敵勇警黃金右腳

2016-12-24  18:50

〔記者許國楨／台中報導〕賴姓慣竊騎贓車遇到員警攔查因心虛加速逃逸，沿途不僅闖紅燈、逆向還飆速蛇行，險象環生，第二分局警員張育群唯恐賴男危險駕駛行為危及其他用路人安全，保持一定距離目視追逐，直見賴男陷入車陣加速追上順勢踹倒贓車逮人，英勇行為被同事封為「黃金右腳」。

台中市第二分局文正派出所警員張育群、鐘弘光，本月15日中午巡邏經過中清路、文武街口時，發現騎車的52歲賴男見到員警時刻意閃躲，張員等人直覺可疑，以警用電腦查詢車牌，查出是報竊贓車立即趨前攔查。

只是賴男因做賊心虛為兔脫開始加速逃逸，沿途不僅闖紅燈、逆向行駛還飆速蛇行，險象環生，嚇壞一票路人，尾隨在後張員唯恐追的太緊，可能導致賴男危險駕駛行為危及其他用路人安全，保持一定距離目視追逐，但仍不斷喝斥賴男「停車!停車!」

雙方一直追逐到自由路法院前路口時，張員見賴男陷入車陣機不可失，立即加速追上、順勢踹倒贓車順利逮人，經查賴男有多項竊盜及毒品刑案紀錄，他在警訊中辯稱，因工作需要才會以自備鑰匙竊取機車作為代步工具，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。

文正所長李國彰說，張員甫自新北市統調至該分局，工作積極認真，屢屢查獲公共危險、毒品等案件，是所內同仁學習對象，此次英勇行為還被同事封為「黃金右腳」﹔張員則謙虛表示，只是做工作上該做的事情。

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  • 騎贓車賴男被張員踹倒後當街就逮。（記者許國楨翻攝）

    騎贓車賴男被張員踹倒後當街就逮。（記者許國楨翻攝）

  • 賴男以自備鑰匙竊取機車作為代步工具。（記者許國楨翻攝）

    賴男以自備鑰匙竊取機車作為代步工具。（記者許國楨翻攝）

  • 被同事封為「黃金右腳」的警員張育群。（記者許國楨翻攝）

    被同事封為「黃金右腳」的警員張育群。（記者許國楨翻攝）

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