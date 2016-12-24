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愛車過火結合交安宣導臉書直播 民眾：很有感

2016-12-24  18:12

〔記者許國楨／台中報導〕牽新車到香火興旺廟宇「過火」祈求行車平安是台灣民間習俗，台中市第三分局得知轄內南天宮關帝廟提供專業過火儀式，透過時下最夯的臉書網路直播參與民眾新車過火，同時舉牌防制宣導海報布條加強交安宣導，現場氣氛熱鬧滾滾，果讓民眾很有感直誇：用心有創意。

分任南天宮主委及總幹事的吳光雄、蔡良雲夫妻檔，平日對於防制交通事故工作相當熱心，去年廟方即捐贈10組紅、藍警示爆閃燈，供第三分局設置在轄內易肇事路段，時時提醒用路人減慢速度注意行車安全，猶如一盞光明燈在路邊守護著用路人。

該分局分局長孫太康得知南天宮有提供專業的過火儀式，靈感乍現，昨天指派副分局長高啟閔及交通組長謝有昌至南天宮接受蔡總幹事專訪，透過網路臉書直播專訪過程以詼諧幽默口吻暢談交通觀念。

除介紹轄區易肇事路（段）口、時段、原因及遠離大型車輛、兩段式開啟車門、內輪差等重要交通觀念，並以「交安三寶」觀念「亮」、「慢」、「讓」淺顯易懂好記的方式詮釋交通宣導主軸，所謂「亮」就是白天開頭燈，「慢」就是以適當的速度行車，「讓」就是行經路口時要停讓，藉此提醒用路人只要小小改變駕駛習慣，就能有效降低事故發生。

此外警方並與志工共同參與民眾新車過火儀式，佐以舉牌及海報布條加強宣導，中間還穿插有獎徵答活動，炒熱現場氣氛，果讓民眾很有感直誇，有別以往制式的交安宣導，此舉用心有創意更讓人印象深刻。

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  • 台中市第三分局與南天宮透過臉書直播交安宣導。（記者許國楨翻攝）

    台中市第三分局與南天宮透過臉書直播交安宣導。（記者許國楨翻攝）

  • 此外警方並與廟方共同參與民眾新車過火儀式，搭配舉牌及海報布條加強宣導。（記者許國楨翻攝）

    此外警方並與廟方共同參與民眾新車過火儀式，搭配舉牌及海報布條加強宣導。（記者許國楨翻攝）

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