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千萬麥拉倫擦撞白色小March 雙雙慘敗！

千萬超跑麥拉倫，疑似疏於注意前方路況，追撞前方小March，失控再撞上隔音牆，2車嚴重毀損。（圖擷自「爆料公社」）

2016-12-24  17:55

［記者陳恩惠／台北報導］一輛要價千萬元的白色麥拉倫mp4-12c跑車，今天上午行駛在台北市環東大道，正要下內湖的堤頂大道時，意外與前方一輛白色小March發生擦撞，2車相撞後，車體皆受到嚴重損毀，麥拉輪右後輪整個脫落，救護人員先將小March的陳姓駕駛送治療，至於肇禍的原因，疑似麥拉倫車主疏於注意前方況所致，至於肇禍的詳細原因，警方正在進一步調查中。

內湖警方說，40歲的黃姓男子，今天上午9時，駕駛上千萬元的麥拉倫跑車，行經環東大道往基隆及松隆路口、靠近基隆路出口附近，疑因未注意前方路況，意外追撞前方由64歲的陳姓男子駕駛的白色小March車尾，然後失速再撞擊路旁的隔音牆，所幸雙方僅車體毀損，駕駛並無受傷，但陳姓男子受到驚嚇送醫觀察，警方釐清事故發生原因。

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