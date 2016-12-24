德州撲克賭場藏身飛鏢BAR 「生人止步」難逃警網

警方清點賭資和籌碼過程。（記者陳恩惠翻攝）

2016-12-24 17:27

［記者陳恩惠／台北報導］33歲何姓男子月餘前，租下北市蘭州街一處飛鏢BAR的2樓，暗自經營德州撲克賭場，每週只營業3天，北市警大同分局據報蒐證，今天凌晨前往查緝，當場逮獲何姓主持人、25歲陳姓女性荷官及9名賭客，抽頭金、賭資籌碼30餘萬，訊後將何男、陳女依賭博罪送辦，另9名賭客則依社會秩序維護法進行裁罰。

警方說，何姓男子的賭場策劃已久，自今年7月份起，開始利用各式通訊軟體攬客，經他層層過濾之後，只留下信任的熟客能夠參與其中，入內參賭的熟客，每換一次籌碼的「低消」至少4000元，上月底以每個月3000元代價租下二樓開始經營，每週僅開賭三、五及六共3天，1天便能淨賺5000元，可謂獲利頗豐。

何男警訊供稱，經他觀察一樓的飛鏢BAR的生意極好，每天來客數不少，於是利用飛鏢店人潮眾多，不時出入的特點，決定將賭場藏身在飛鏢BAR的二樓，就算賭客隨著飛鏢玩客一同進出，也不容易被察覺，正打算利用聖誕節假期好好大賺一筆，沒想到就被破獲。

大同警分局日前據報，指稱位於北市蘭州街上一間飛鏢BAR，2樓荒廢多日，月餘前開始整修暗自經營德州撲克賭場，警方變裝前往查緝，發現賭客進入後，立即轉往2樓，員警欲尾隨上樓，卻因管制不得其門而入。

警方說，經過多日埋伏，研判適逢平安夜聖誕假期前夕，應會有大批賭客前往休閒，於是向檢察官聲請搜索票後，今天凌晨見時機成熟，一舉查獲何姓主持人、陳姓女荷官，以及9名賭客，查扣抽頭金、賭資籌碼31萬元。

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