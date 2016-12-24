自小客逆向衝撞砂石車 南迴「撞」況連連不平靜

自小客車逆向衝撞對向砂石車，車頭全毀如廢鐵。（記者陳賢義翻攝）

2016-12-24 16:36

〔記者陳賢義／台東報導〕1輛沿南迴台9線南下屏東方向的自小客車，今日上午途經台東森永段，因違規超車衝撞對向砂石車，車頭嚴重凹陷變形，車上2人受困，警消人員馳援，起出破壞器材救出送醫；自撞翻車、逆向衝撞，南迴公路近日撞況連連，警籲小心慢駛保平安。

這起車禍發生在今日上午8時20分許，劉姓男子駕駛自小客車載同1名女子，沿台9線開往屏東方向，途經446.5公里、森永段1處彎道，因超車不當，迎面衝撞對向由伍姓男子駕駛的砂石車，砂石車左側擋泥板應聲斷裂，自小客車頭全毀如廢鐵，劉男與同車女子受困，南北往返車流受阻。警消人員據報趕抵，檢視2名受困傷患意識清醒，立刻起出破壞器材救出，送往屏東枋寮醫院，肇事原因及責任歸屬警方調查釐清。

伍姓砂石車駕駛驚魂未定的說，事發當時根本來不及閃避，就被直接撞上。南迴台9線近日接連發生貨車翻覆、貨物散落及遊覽車與自小客車對撞的意外，今又傳出自小客車超逆向衝撞砂石車事故，警籲南迴拓寬工程如火如荼趕工中，多路段雙向單線管制放行，加上山徑多彎道及上坡段視距短，過彎依規定減速，且勿超速與超車。