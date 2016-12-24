老婦失蹤5天 自藏冷凍櫃尋短
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉64歲廖姓老婦人19日失蹤，家人遍尋不著驚慌報警，更焦急的在花蓮人臉書社團上貼文協尋，但23日下午家人竟在自家後方倉庫的上掀式冷凍櫃中，發現老婦屍體，冰箱還被插上電運轉，今天下午檢警相驗後確認身體無外傷，但由於仍有疑點，檢警決定擇日解剖，進一步調查釐清死因。
檢警指出，死者陳屍在上掀式的冷凍櫃中，姿勢呈現坐姿頭偏一側靠在冰櫃，腳踩在拖鞋上還墊著一條棉被，全身結冰呈現安詳的睡著狀，警方說，上掀式冷凍櫃長約100公分，高約90公分，櫃體外有放置棧版，以老婦人高約150公分的身高，是有可能自行爬入，初步懷疑老婦人可能服藥後，自藏到冷凍櫃內，失溫死亡，但仍待調查。
家屬向警方指出，母親患有慢性疾病，臥室內有許多藥包，過去曾經向親戚透露，「如果我有一天失蹤了，就不要找我了。」19日失蹤前夕還跟親戚交待，要孩子們好好工作、電動車要給他孫子等等，當時沒有人想到是在交待後事，而倉庫的冷凍庫已經廢棄很久了，過去也都沒有插電使用，因為母親失蹤了4天，家人遍尋不著，23日下午突然有家人心神不寧的去打開冰箱才發現。
附近鄰居指出，廖阿嬤喪偶後靠著一個小攤子，在吉興路稻香國小附近賣大腸包小腸、冰淇淋，純手工製作的糯米腸在吉安一帶小有名氣，她忍受風吹日曬、茹苦含辛的撫養4個孩子，廖阿嬤都用人力推著攤子走1公里路程，來往於家中跟設攤處，長期操勞下，身體可能變得不太好，過去廖阿嬤總是給客人開朗、親切的感覺，很難相信會這樣走掉，可能是生病想不開，不想為家人帶來麻煩。
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