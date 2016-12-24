假綁架真詐財 2少年車手落網

2016-12-24 15:53

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣林姓婦人接獲詐騙電話，詐騙集團誆騙她的兒子幫人作保，欠債80萬元無力償還被扣留，林婦向鄰居借5萬元面交車手，集團隔天再來電詐騙，警方查獲2名16歲少年車手，今天依詐欺罪移送宜蘭地方法院少年法庭審理。

本月22日上午10點，住在壯圍鄉的65歲林姓婦人接到不明來電，對方佯稱40多歲兒子替人作保，背負80萬元價務，「人在我這裡，打算處理？」婦人兒子當時不在家，行動不便的她，擔心愛子安危，向鄰居借錢，依照詐騙集團指示，下午在住家前面交「贖款」給2名車手，約定隔天再聯繫。

當天傍晚，兒子下工返家，婦人詢問後，才知他一整天都在工地做工，既無幫人作保欠債，也沒有被押，始知受騙，憤而報警，警方詢問，接到詐騙電話時，為何不打電話向兒子求證？婦人說，聽到兒子被歹徒控制，一時心急，唯一念頭就是籌錢贖人，沒有想那麼多；林婦兒子說，事發當時，他的手機有多通不明來電，似乎被詐騙集團刻意占線。

詐騙集團食髓知味23日二度來電，要求另交5萬元，礁溪警分局專案小組到約定交款地點埋伏，黃姓少年現身時，警方衝向前逮人，查扣作案用手機，隨後轉往新北市三重區租屋處，逮捕第一次取款共犯沈姓少年。

黃姓少年供稱，他受人之託向朋友外婆拿錢，不知詐騙行為，警方認為是推卸之詞，訊後連同沈姓少年一併移送法辦。

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