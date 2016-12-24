一紙假公文四處騙 詐騙集團太懶惰遭逮
2016-12-24 15:00
〔記者余衡／新北報導〕新北市土城區61歲的李姓婦人，日前接獲詐騙集團來電指她涉及刑案，需將銀行帳戶內的錢領出交檢察官監管，李姓婦人信以為真領出160多萬交給出面取款的車手，事後才發覺遭詐騙報警。
警方從李婦手上的假公文未能採得嫌犯指紋，經沿路調閱監視器畫面，雖鎖定出面取款的年輕男子，但他往來均搭乘計程車及大眾交通工具，警方一路追到中部仍無法確認車手身份，案情一度陷入膠著。
警方後續將假公文送交市警局鑑識中心，一經比對竟發現其他詐騙案中曾出現、僅被害人姓名不同，其餘內容一模一樣的假公文，該公文字體草率、列印歪斜，警方並從中採得1名17歲陳姓少年指紋調出影像，李婦一眼認出就是陳少當天出面取款。
陳少到案後供稱，因缺錢花用才加入詐騙集團擔任車手，每次取款可獲得詐騙總金額1%酬勞，他並供出另名車手鄭姓少年、幹部蔡姓男子、周姓女子及擔任兩岸機房聯繫的鄭姓男子到案，全案訊後將5人依詐欺罪移送法辦。
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