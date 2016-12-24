恐怖情人 潛入陽台吊死前女友愛犬

2016-12-24 15:25

〔記者王宣晴、曾健銘／新北報導〕新北市一名43歲的高姓男子，日前聯絡不上28歲的謝姓前女友，懷疑對方避不見面，深夜10時許到謝女住處叫囂，見謝女不願開門見她，竟拆掉鐵門，潛入陽台，將吉娃娃愛犬吊死在門口，謝女家人返家見狀嚇得連忙報案，但高男不願到案說明，警方依違反動保法、恐嚇等罪嫌移送地檢，動保處同時也介入調查。

警方調查，擔任工人的高男有多項前科，1年多前才剛出獄。今年9月底涉嫌到謝女位於新莊豐年街的住處門口叫囂撞門，要求見面，但見謝女不願配合，竟拆掉鐵門，潛入住家陽台，抓走養在陽台的吉娃娃，將他吊死在門口。

謝女報案時向警方表示，以前跟高男有交往，但高男平日不務正業又染有毒癮，幾年前入獄後就分手，曾寫信去牢裡關心過他。結果高男出獄一直想要復合，但她又不願意，沒想到愛犬因此遭到毒手。

警方表示，高男出獄後仍涉嫌竊盜案件，通知逾一個月仍不願到案說明，已將案件一恐嚇、毀損、動保法移送地檢，若不到案將會被發布通緝。

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