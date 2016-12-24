高雄小港液態瓦斯車翻覆 駕駛輕傷

2016-12-24 14:33

［記者黃旭磊／高雄報導］一輛液態瓦斯槽車今天（24日）凌晨3點許於高雄小港區大業南路、中林路口翻覆，所幸載運瓦斯並沒外洩，謝姓駕駛（37歲）受輕傷，業者將瓦斯抽淨後調離。

這起意外並未影響其他車輛。小港警分局交通組長齊德清表示，謝姓駕駛酒測值0，事發時謝員突然聽到車身有異聲，隨即就無法控制而翻覆，翻覆後擦撞到路燈桿導致斷裂毀損、電線杆歪斜。