俏麗女孩竟是車手 2個月騙6百萬

2016-12-24 15:11

〔記者王宣晴／新北報導〕35歲的林姓男子涉嫌吸收清寒人士建立詐騙集團，假冒檢警在雙北地區行騙上千萬元，甚至在2個月內向同一人騙了超過600萬元，三重警方獲報，長時間跟監後在基隆、瑞芳等地將13名嫌犯拘提到案，其中還有外型亮麗的女車手，得知遭逮後當場淚灑警局，訊後依詐欺罪嫌送辦13人。

警方調查，林男為首的詐騙集團共有13人，集團分工細微，每個成員各司其職，詐騙被害人，雙北地區至少有7人受害，詐騙金額高達千萬，其中1名住台北市的被害人2個月內就被騙走6百多萬。

警方表示，林男都利用人性弱點，專門吸收急需用錢的人加入該集團，之後再詳細分工為車手、人頭帳戶等。其中一名26歲李姓女車手，本來也是在九份老街擔任售貨店員，因為誤交損友及抵抗不了金錢誘惑而遭到吸收，13名成員訊後依詐欺罪嫌移送法辦。

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