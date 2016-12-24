這個社區入口意象「超萌」 社區民眾：真是「水噹噹」

2016-12-24 14:32

〔記者林孟婷／台南報導〕社區特產西瓜，也能搖身一變成為超萌景點！善化區嘉北里的社區一處水利地，經過居民一個多月來的總動員營造，不僅將當地盛產西瓜農作物作為入口意象，並結合善化區彩繪牛公仔一整個「超萌」，吸引不少民眾前往拍照成為當地特色景點，社區居民也不斷稱讚真是「水噹噹」。

善化區嘉北里的社區參加市府農業局「農村藝象競賽」，以當地嘉南大圳沿線水利地進行綠美化工程並拿下競賽的冠軍，嘉北里長梁楊玉華表示，當地居民一起投入，將雜草叢生環境進行整理，成為優美休憩地以及社區入口意象。

梁楊玉華指出，此入口意象區設有紅磚牆並栽種許多花卉草皮，同時在現場進行老照片佈置，讓人遙想起當年社區的發展歷程。

除此之外，在現場還佈置有早年農業社會常見的牛車，並還有一只約兩公尺高的彩繪牛公仔，加上在地以生產西瓜作物出名，現場也擺放許多西瓜外型的藝術作品，讓人來到社區就能「一目了然」當地的農業與社區文化。