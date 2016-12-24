刑事局檢驗毒咖啡 二級毒品甲基安非他命最多

2016-12-24 14:42

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局統計今年1到10月，檢驗毒咖啡數量高達2萬1890包，較近幾年有逐漸增加趨勢，驗出的毒品種類以甲基安非他命毒品最多，搖頭丸、愷他命毒品次之，且還有尚未列管的2種新興毒品。

刑事局表示，甲基安非他命（MA） 、搖頭丸（MDMA） 屬於二級毒品，其中甲基安非他命為興奮劑，會產生躁動不安、噁心、失眠、臉部潮紅、盜汗等症狀。搖頭丸也是興奮劑，會產生抑鬱及精神錯亂，不安、疲倦、情緒低落、憤怒、記憶衰退等。

驗出的三級毒品為愷他命（Ketamine） 與氯甲基卡西酮（CMC） ，愷他命屬於抑制劑，會產生血壓上升、肌肉緊繃、噁心、嘔吐、視覺模糊。氯甲基卡西酮是興奮劑，會產生心搏過速、高血壓、橫紋肌溶解症、癲癇發作、精神狀態改變等。

另有尚未列管的新興毒品Alpha-PVP與5-MeO-MiPT，兩者都是「詭詐型」藥物，其中Alpha-PVP為卡西酮類衍生物，作用類似浴鹽，具興奮及迷幻效果。5-MeO-MiP則屬色胺類衍生物，有迷幻作用，並有類似搖頭丸的興奮效果。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆