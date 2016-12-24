| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
德國恐攻案 另3名嫌犯在突尼西亞落網 風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 社會

刑事局檢驗毒咖啡 二級毒品甲基安非他命最多

2016-12-24  14:42

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局統計今年1到10月，檢驗毒咖啡數量高達2萬1890包，較近幾年有逐漸增加趨勢，驗出的毒品種類以甲基安非他命毒品最多，搖頭丸、愷他命毒品次之，且還有尚未列管的2種新興毒品。

刑事局表示，甲基安非他命（MA） 、搖頭丸（MDMA） 屬於二級毒品，其中甲基安非他命為興奮劑，會產生躁動不安、噁心、失眠、臉部潮紅、盜汗等症狀。搖頭丸也是興奮劑，會產生抑鬱及精神錯亂，不安、疲倦、情緒低落、憤怒、記憶衰退等。

驗出的三級毒品為愷他命（Ketamine） 與氯甲基卡西酮（CMC） ，愷他命屬於抑制劑，會產生血壓上升、肌肉緊繃、噁心、嘔吐、視覺模糊。氯甲基卡西酮是興奮劑，會產生心搏過速、高血壓、橫紋肌溶解症、癲癇發作、精神狀態改變等。

另有尚未列管的新興毒品Alpha-PVP與5-MeO-MiPT，兩者都是「詭詐型」藥物，其中Alpha-PVP為卡西酮類衍生物，作用類似浴鹽，具興奮及迷幻效果。5-MeO-MiP則屬色胺類衍生物，有迷幻作用，並有類似搖頭丸的興奮效果。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 日前警方查案時起出的毒咖啡包及K毒。（資料照，記者許國楨翻攝）

    日前警方查案時起出的毒咖啡包及K毒。（資料照，記者許國楨翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 毒咖啡 毒咖啡包 毒品
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：刑事局檢驗毒咖啡 二級毒品甲基安非他命最多


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.