台北車站捷運月台 孩童下車卡進縫隙

2016-12-24 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕捷運台北車站淡水線月台，今日傳出2歲女童下車時卡進車門與月台縫隙意外，現場保全見狀連忙叫停正要關門發車的捷運，民眾同時七手八腳地將小孩拉起，這名幼童全身有部分擦傷，目前已送往台大醫院診治，整起狀況約4分鐘排除。

台北車站捷運淡水線今天下午有1名孩童走出列車時踩空，跌到月台與車門的夾縫之間，同時車門即將要關閉，列車也將啟動，所幸保全機警地以對講機通知駕駛，才沒讓憾事發生。

隨後家長在現場熱心人士的協助下，順利將女童救起，除了擦傷外似乎沒有大礙，為了保險起見仍送醫檢查。事故排除後捷運已恢復正常行駛，北捷也提醒民眾出遊時，要多注意家中小孩上下車時的安全。（更新時間14:33）