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 首頁 > 社會

太可惡！ 小偷「抽」走電線 工廠「凍未條」

2016-12-24  13:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真是太可惡！明明年終正是工廠忙著趕工出貨賺「年終獎金」的時間，小偷卻上門用車子「抽」走電線，讓工廠至少停工半天，損失20萬元，而竊賊轉手頂多賣個2000元！

在彰化縣伸港鄉經營鐵工廠的王姓業者表示，以前也曾發生電線被抽掉，工廠因為沒有電力，導致產能停擺的事，沒想到，前天早上正要開工時，又發現「沒電」，原來「又被抽掉電線」了，只是，此時正值年終訂單趕工期，等到電線修好得耗掉半天，而光是停工半天，損失就要20萬元。

和美警分局伸港分駐所長廖仁蔚表示，根據調閱的監視器畫面，發現竊賊至少2人，開著自小客車來犯案，先用工具破壞門口的塑膠管，把電纜線剪斷後，直接綁在自小客車上，再開車把整條電線「抽」出來，連總開關都被扯壞，目前已掌握竊賊身分，全力偵辦中。

縣議員賴清美得知竊案型態，十分關心因工廠無法運轉，民眾蒙受的損失，希望警方能早日將竊賊繩之以法！

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  • 竊賊破壞塑膠管，拉出電線後綁在車上，再用車子的力量來「抽」出整條電線。（賴清美提供）

    竊賊破壞塑膠管，拉出電線後綁在車上，再用車子的力量來「抽」出整條電線。（賴清美提供）

  • 從監視器畫面可以看見，竊賊破壞塑膠管後正在拉長電線要綁在車上。（記者劉曉欣翻攝）

    從監視器畫面可以看見，竊賊破壞塑膠管後正在拉長電線要綁在車上。（記者劉曉欣翻攝）

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