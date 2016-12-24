騎偷來的卡打車上派出所洗澡 自投羅網
2016-12-24 14:05
［記者黃美珠／新埔報導］「祝好膽！」街友竟騎偷來的「卡打車」隨志工上派出所洗澡！一眼就被波麗士揪出，接著上銬、移送法辦。
新竹縣新埔鎮36歲曾姓男子多前前中風後無業，家人也懶於搭理，他只好獨居在公墓附近的萬善祠，靠慈濟志工接濟。
日前慈濟志工看他已經康復，可以從事簡單的工作，但考慮曾男長期沒洗澡，恐怕影響求職時雇主的觀感，所以跟新埔分局新埔派出所商量後，決定提供曾男好好洗個熱水澡再陪同求職。
沒想到昨天中午，曾男才剛踏入新埔派出所，就被該所警員黃信瑋認出，黃男居然就是3天前偷走轄區民宅1輛腳踏車的偷車賊。
黃信瑋出示曾男犯案影像，曾男坦承外，警方赫然發現被偷的「卡打車」就在派出所外。
警方在讓曾男洗澡且吃飽後，依涉嫌竊盜，把曾男移送新竹地檢署偵辦。
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