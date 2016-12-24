女學生跳樓輕生 疑因走不出車禍傷痛

2016-12-24 12:47

〔記者林嘉東／基隆報導〕經國管理學院進修專校幼保科一年級林姓女學生，疑因走不出車禍傷痛，今天上午上完第一節課留下遺書後，跑到後棟中正樓5樓一躍而下，當場頭顱破裂，家屬趕抵痛哭，悲痛欲絕。

警方調查，22歲的林姓女學生今天上午在經國樓上第一節心理課時，有同學看到她掩面哭泣、神情悲傷，下課後就不見人影，一直到上第二節課還未見她現身，老師才開始找人。

9時10分，林女被在校園後棟中正樓施工的工人發現，陳屍在一樓走道上，頭顱破裂，當場死亡。

校方得知候趕緊搬來書櫃擋住，不讓仍在上課的學生看到。

警方調查，林女上完第一堂課後，跑到中正樓5樓往下跳，林女輕生前，寫了遺書給父親，遺書透露，她去年因車禍受傷嚴重，休學一年，對她傷害很大，撞他的人還要她賠償，讓她不知如何面對，在遺書上捺印後輕生。

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