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中山高2遊覽車追撞 一度回堵超過10公里

遊覽車追撞小客車。（記者許展溢攝）

2016-12-24  12:41

〔記者許展溢／苗栗報導〕中山高南下117公里造橋路段，今日上午約10時30分發生兩輛遊覽車追撞意外，車上共63名旅客，包含2名駕駛共21人受傷，分別送至苗栗醫院、大千醫院觀察，目前皆無生命危險。這起車禍也一度造成回堵長達10公里，警方初步研判是因前、後車沒保持安全間距，詳細狀況還需進一步釐清。

造橋分隊指出，兩輛遊覽車為蘭陽獅子會辦理自強活動，向和睦遊覽車租用，由陳姓、葉姓男子駕駛，兩車上共有63名旅客，發生碰撞原因，疑因遊覽車前方兩輛小客車突然減速，導致後方車煞車不及追撞。

在一旁等待接駁車的幾位旅客指出，他們是要從宜蘭到中部舉辦兩天一夜旅行，嚇了很大一跳，還好都平安無事。

警方指出，小客車會減速也疑似因前方車多壅塞，才漸漸慢下。遊覽車、小客車駕駛精神狀況也無異樣及酒駕。

警方表示，由於今日適逢週末及耶誕假期，南下車潮大增，車禍發生也造成後方車潮一度回堵超過10公里。

造橋分隊指出，車上乘客、駕駛目前沒有生命危險，但詳細車禍事故原因，還需進一步調查、釐清。

相關影音

2輛遊覽車是要到中部旅行。（記者許展溢攝）

乘客都表示嚇了很大一跳。（記者許展溢攝）

路面散落遊覽車玻璃。（記者許展溢攝）

車禍意外造成一度回堵超過10公里。（記者許展溢攝）

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