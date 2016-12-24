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VERITA撞BMW 肇事男：徹夜K歌太疲憊

2016-12-24  12:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中市曾姓男子清晨開車搭載小3歲的張姓女友返家，途中疑因車速過快，整輛車竟失控衝向對向車道，再撞到路邊停車格內的BMW，造成車頭凹陷損毀，曾男與女友也分因頭破血流及頭暈送醫幸無大礙，他向警方表示，因徹夜K歌太疲憊導致恍神，下次再也不敢了。

警方指出，今天清晨7時許，27歲曾男開著日產VERITA搭載24歲張姓女友返家，途中行經西區美村路、長春街口時，疑因車速過快，整輛車竟失控衝向對向車道，雖未與來車發生碰撞，卻直接撞及一部停放路邊停車格內的BMW大七。

由於撞擊力道猛烈，VERITA車頭嚴重凹陷損毀，擋風玻璃碎裂，當地住戶聽到「碰」的撞擊巨響趕緊外出察看，發現曾男與女友似乎受到驚嚇呆坐車內，試圖開車門救人卻因反鎖打不開，趕緊報警並通知消防局前來協助。

警方與消防人員到場後，曾男突然回神自行開門下車，但因撞擊前擋風玻璃，造成頭部撕裂傷血流不止，經包紮後送醫無大礙，張女也因頭暈一臉茫然，隨同救護車到醫院檢查。

警方發現現場並無剎車痕跡，一度懷疑曾男酒駕，但經酒測後並無酒精反應，曾男向警方說，與女友及友人到自助式KTV唱歌唱了一整晚，期間並未喝酒，一直唱到清晨結束準備回家，可能是太疲累了才恍神肇事，下次再也不敢了。

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  • 日產VERITA失控衝向對向車道，撞到路邊停車格內的BMW，車頭嚴重凹陷損毀。（記者許國楨翻攝）

    日產VERITA失控衝向對向車道，撞到路邊停車格內的BMW，車頭嚴重凹陷損毀。（記者許國楨翻攝）

  • VERITA前擋風玻璃碎裂。（記者許國楨翻攝）

    VERITA前擋風玻璃碎裂。（記者許國楨翻攝）

  • 當地住戶聽到「碰」的撞擊巨響，趕緊外出察看。（記者許國楨翻攝）

    當地住戶聽到「碰」的撞擊巨響，趕緊外出察看。（記者許國楨翻攝）

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