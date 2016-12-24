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5名男大生上山 溫泉沒泡成卻迷路報警

2016-12-24  12:16

〔記者李容萍／桃園報導〕來自台北的5名男大生，昨天下午3點許慕名到桃園市復興區四稜溫泉泡湯，由於四稜溫泉是野溪溫泉，5人行走在山區的野溪上，大約5點許天色轉暗，因為沒帶照明設備，找不到方向下山而迷途，晚上6點決定報警求援，約4小時後順利被尋獲，人員均安。

包括巴陵消防分隊、光華派出所動員消防、義消、員警和山青共6人，但因報案人所報位置有誤，需水域防寒裝備且路黑濕滑，搜救人員就地紮營後，因山區夜間溫度驟降，擔心5名男大生會失溫，隨即整隊終於在晚上9點43分找到已在野溪旁升火的5人，並於11點11分把人帶回營地稍作休息。

今天凌晨1點，因溯溪全身幾乎濕透的5人，不但溫泉沒泡成，一臉疲累原本準備下山，消防人員擔心他們精神不濟開山路危險，苦勸他們先在山上民宿休息，養足體力再下山。

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  • 5名男大生沒帶照明設備就上山，警、消即刻上山救援。（記者李容萍翻攝）

    5名男大生沒帶照明設備就上山，警、消即刻上山救援。（記者李容萍翻攝）

  • 男大生沒帶照明設備就上山，警、消即刻上山救援。（記者李容萍翻攝）

    男大生沒帶照明設備就上山，警、消即刻上山救援。（記者李容萍翻攝）

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