中山高小客車、遊覽車連環撞 20多人受傷
2016-12-24 12:09
〔記者張勳騰、許展溢／苗栗報導〕國道中山高南下苗栗縣造橋路段，今天上午發生小客車及遊覽車追撞車禍，後方兩輛同行遊覽車因煞車不及再連環撞，造成兩部遊覽車上，有21位乘客及駕駛受傷，僅一位遊覽車駕駛傷勢較重，其餘大都是頸部、腰部、頭部、嘴巴撞傷，正在醫院治療，事故原因初步調查係遊覽車未保持安全距離及減速釀禍。
兩輛遊覽車上乘客主要是宜蘭縣蘭陽獅子會成員及家眷63人，他們分乘兩輛遊覽車準備到台中市與兄弟會基隆聯合獅子會進行2天1夜聯誼。
李姓乘客說，他們坐第一輛遊覽車後方，因突然緊急煞車，坐後座的人往前衝，剛起身後方同行的遊覽車又撞上來，造成他們頸部、腰部、頭部撞傷，有多位小朋友直喊「頭痛，想吐」。
另有乘客受撞擊後，以為發生地震，還有因連環撞，以為遊覽車摔落邊坡，嚇出一身汗。
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