小情侶搞網購詐騙得手50萬 買對錶犒賞自己

2016-12-24 12:12

〔記者余衡／新北報導〕新北市海山警分局日前陸續接獲民眾報案，指在臉書購物社團上購買HELLO KITTY床包、化妝品等小物，但賣家再三以工廠交貨不及故延遲出貨等理由搪塞，隨後就聯繫不上，警方循線追查，發現這起網路詐騙案的嫌犯，竟然是一對還不到20歲的年輕情侶，至於詐騙得手的贓款，則已拿去買了高級對錶犒賞自己。

警方調查，連姓男子今年3月才剛滿18歲，他與16歲許姓女子從國中就開始交往，兩人國中畢業後沒有繼續升學，卻聯手搞起網路詐騙，兩人在臉書粉絲團裡販賣床包、化妝品等小物，看準商品售價不高，買家被騙後應會自認倒楣，從今年初已有超過百位買家匯款購買，得手至少50萬元，且真的只有20多位民眾報案。

警方從被害人提供的假帳號逆向追查，並追蹤兩人所使用的網路ip位址，訊後依詐欺罪將兩人函送法辦。

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