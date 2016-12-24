「白色恐怖法律違憲！」民間模擬憲法法庭宣判
2016-12-24 12:03
第3屆「模擬憲法法庭」就台灣威權時期的白色恐怖案件，經審判長陳瑤華（中）、大法官孫迺翊（左）等8名大法官密集評議並進行宣判，宣判的大法官強調轉型正義不該只有司法，立法及行政部門也有履行義務。（記者廖振輝攝）
〔記者項程鎮／台北報導〕前大法官許玉秀和律師公會等團體組成的模擬憲法法庭，上午召開第三屆模擬憲法法庭宣判記者會，針對白色恐怖和戒嚴時期相關法律宣告違憲，建議立法機關在一年內修正。
模擬憲法法庭大法官陳瑤華等人指出，追求轉型正義並不容易，不管是民眾還是學者專家企圖探求真相時常受阻礙，模擬憲法法庭希望在現行憲法秩序下，進行轉型正義的憲法裁判。
模擬憲法認定已修正的刑法第100條第1項、已廢止的懲治叛亂條例、戡亂時期檢肅匪諜條例，以及戒嚴時期軍事審判制度等法律違憲，要求立法機關應在一年內，修正戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例，擴大補償範圍和降低門檻。
擔任此次模擬憲法法庭大法官包括：陳瑤華、孫迺翊、官曉薇、高涌誠、高烊輝、林孟皇、蘇彥圖、吳豪人。
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