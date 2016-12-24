中山高造橋段2輛遊覽車追撞 21人受傷送醫

2016-12-24 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕中山高南下117公里苗栗造橋路段，今日上午11時許發生2輛遊覽車追撞前車意外，造成21名乘客與司機輕重傷，其中1名遊覽車司機傷勢較重，目前皆已送醫搶救，暫時沒有生命危險。

綜合媒體報導，事故發生時疑似有1輛前方的轎車減速，跟在後頭的遊覽車煞車不及直接撞上，第二部遊覽車也跟著撞上去，整起車禍共波及2部轎車與2部遊覽車，造成21人受傷。第二輛遊覽車司機受傷較為嚴重，已緊急送醫救治。（更新時間：12:03）