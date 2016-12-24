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車禍「撞」出3萬5千顆一粒眠 毒犯栽了

2016-12-24  11:19

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局埔子派出所員警昨天深夜11點多獲報，桃園區中正路、大興西路口發生車禍，員警前往處理時，肇事的31歲呂姓男子頻稱他錯了、已與對方和解，不用警方處理，由於呂男神情十分慌張，員警懷疑他車內暗藏玄機，盤查竟搜出3萬5000多顆一粒眠，及安非他命混合原料2.75公斤、毒咖啡包27包、K他命96公克，另起出改造子彈28顆。

呂嫌矢口否認販毒，供稱所有毒品都是自己要用的，子彈不是他所有，不知是誰丟到他車上。

警方表示，因呂嫌供詞避重就輕，將擴大追查毒品及子彈來源，訊後依毒品、槍砲罪嫌，將他移送桃園地檢署偵辦。

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  • 呂嫌被依毒品、槍砲罪嫌移送法辦。（記者鄭淑婷攝）

    呂嫌被依毒品、槍砲罪嫌移送法辦。（記者鄭淑婷攝）

  • 呂嫌車內被查獲大量毒品，其中有3萬5000多顆一粒眠。（記者鄭淑婷攝）

    呂嫌車內被查獲大量毒品，其中有3萬5000多顆一粒眠。（記者鄭淑婷攝）

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