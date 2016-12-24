經國管理學院 22歲女學生墜樓已無氣息

2016-12-24 11:11

〔記者林嘉東、盧賢秀／基隆報導〕經國管理學院進修專校幼保科一年級林姓女學生，今天上午10時許被發現墜樓，陳屍在中正樓一樓走道。

教官陳鶴齡指出，林同學是在該校經國樓上課，上午上第一堂課時，還與同學有說有笑；老師也未發覺任何異狀，第二堂課上課後，林同學跑到後棟中正樓，接著就發生墜樓意外。

陳教官說，與林同學生前有過接觸的學生，目前去吃飯，還找不到他，無法知道林同學墜樓前有無透露輕生念頭。

據指出，22歲幼保科一年級的林姓女同學，住在新北市板橋區，已通知他家人前來瞭解，瞭解林女生前有透露想輕生，且女學生墜樓前有留紙條，有透露為何輕生的念頭。

消防員到場時女學生已無氣息，警方正釐清女學生墜樓原因。

（上午11點51分更新）

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980