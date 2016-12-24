中國女騙團低價交保 4女疑滯台伺機潛逃

2016-12-24 10:44

〔記者劉慶侯／台北報導〕4名遭限制出境出海的中國祈福黨女騙徒，台北地院因傳、拘未到庭而依法通緝，並懷疑其中一人疑因海關未察覺，已於10月7日以其本人證件出境；另3女則無出境台灣的紀錄。但今日移民署證實，這名女子並未出境，北檢人員應是在調閱資料時發生錯誤。

4名中國祈福黨女騙徒去年四月來台，詐騙2名老婦得手100多萬元後離境，遭北檢通緝；今年五月4女又結夥來台，在機場被航警局逮捕移送歸案，檢察官讓4女各以區區2萬元低價交保，並予限制出境出海，八月北檢起訴4女後，台北地院傳、拘4女都未到庭，依法通緝，4女的保證金雖被沒收，但早已行蹤不明。

移民署今日上午調查後表示，今年10月7日確有一名與祈福黨女騙徒「黎妹」英文姓名相同的李姓女子（LEE MEI）搭乘班機出境，但經審視相關資料及通關照片，並非通緝對象黎妹（LEE MEI）。

移民署表示，中國祈福黨黎妹等4名女騙徒，今年5月8日搭機來台，入境時為移民署國境事務大隊查獲，經訊問後確定為通緝對象，由航空警察局移送台北地檢署審訊後裁定交保候傳。但台北院檢此後屢次傳喚黎妹等人均未到，自行調閱資料時疑發生錯誤，以為黎妹疑已於10月7日出境。

移民署查證，遭通緝的黎妹等4名女騙徒，入境後均未有出境紀錄，而10月7日出境之LEE MEI李姓女子，因英文姓名及出生年月日均與通緝之黎妹相同，研判消息來源應係誤會。

移民署表示，已將黎妹等4名中國大陸詐欺嫌犯列為檢查重點對象，要求各機場港口於出境查驗時，加強查核比對，防止黎妹等4女潛逃出境。

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