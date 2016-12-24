中國女騙團低價交保 4女疑滯台伺機潛逃
2016-12-24 10:44
〔記者劉慶侯／台北報導〕4名遭限制出境出海的中國祈福黨女騙徒，台北地院因傳、拘未到庭而依法通緝，並懷疑其中一人疑因海關未察覺，已於10月7日以其本人證件出境；另3女則無出境台灣的紀錄。但今日移民署證實，這名女子並未出境，北檢人員應是在調閱資料時發生錯誤。
4名中國祈福黨女騙徒去年四月來台，詐騙2名老婦得手100多萬元後離境，遭北檢通緝；今年五月4女又結夥來台，在機場被航警局逮捕移送歸案，檢察官讓4女各以區區2萬元低價交保，並予限制出境出海，八月北檢起訴4女後，台北地院傳、拘4女都未到庭，依法通緝，4女的保證金雖被沒收，但早已行蹤不明。
移民署今日上午調查後表示，今年10月7日確有一名與祈福黨女騙徒「黎妹」英文姓名相同的李姓女子（LEE MEI）搭乘班機出境，但經審視相關資料及通關照片，並非通緝對象黎妹（LEE MEI）。
移民署表示，中國祈福黨黎妹等4名女騙徒，今年5月8日搭機來台，入境時為移民署國境事務大隊查獲，經訊問後確定為通緝對象，由航空警察局移送台北地檢署審訊後裁定交保候傳。但台北院檢此後屢次傳喚黎妹等人均未到，自行調閱資料時疑發生錯誤，以為黎妹疑已於10月7日出境。
移民署查證，遭通緝的黎妹等4名女騙徒，入境後均未有出境紀錄，而10月7日出境之LEE MEI李姓女子，因英文姓名及出生年月日均與通緝之黎妹相同，研判消息來源應係誤會。
移民署表示，已將黎妹等4名中國大陸詐欺嫌犯列為檢查重點對象，要求各機場港口於出境查驗時，加強查核比對，防止黎妹等4女潛逃出境。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- 驚！郭富城遭男強吻 嚇到作出這表情....
- 鍾小平罷免柯文哲？ 網友：工作人員比連署的人多
- 高中生扮納粹 歷史和公民老師：心痛慚愧
- 國家講座揭曉／3學者2次獲獎 晉終身榮譽
- 自由廣場》《李筱峰專欄》郵票人像建議名單
- 棒球》高志綱捐運動襪 給花蓮縣三民國中棒球隊
- 自由廣場》國民黨還在夢遊中國
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- 耶誕送溫情 台中市長林佳龍訪恩友中心
- 自由廣場》這個愛國組織無法管？
- 國際少棒賽 澎湖講美國小亞軍
- 提前選黨主席惹議 洪秀柱：下週再討論
- 五月天重現求婚 冠佑愛妻抱女比讚
- 「爺孫戀」聞父突淚崩 林靖恩：他只是形式上帶我長大
- 深入部落7年 2師蟬聯安全推手獎
- 碧潭水舞秀首映 民眾塞爆風景區
- 稱柏林恐攻「宗教」攻擊 川普：何時要反擊？
- 柯承亨內定接海基會秘書長
- 蕭淑慎曬與小15歲嫩男合照 D奶胸貼濕吻男友
- 無以酩狀》Wine Spodiodi：《浪蕩世代》垮掉的一個世代
- 荷癌末童彩繪指甲大挑戰 為病童募款逾4千萬
- 聖誕復古PA 中區變歡樂城
- 賣散裝蛋 包材只能用一次
- （影音）張軒睿耶誕嘗甜頭 難忘安心亞窗外唱情歌
- Jolin錦榮情變 閨密洩「大男人」是分手主因
- 免費英語課輔 教育基金會陪弱勢學童過耶誕
- 自由廣場》總算不必把錢放在屋簷下
- 勞檢九千四百家公司 僅靠52人
- 完成城市再生 林右昌爭取連任
- 自由廣場》從德澳的憂慮看紫光登臺
- 住宅法3讀 社宅弱勢保障3成 公益出租享免稅
- 12/24重要財經新聞一覽
- 行道樹啃光光 專家挖3天生擒25歲高齡白蟻后
- 陳妍希產後5天 素顏照秀好氣色
- 機上相逢面嗆伊凡卡 乘客遭趕下廉航飛機
- 分手一個月 VJ遭爆同血拼
- 老天賞「烏金」 南方澳漁船海撈12萬尾
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中國女騙團低價交保 4女疑滯台伺機潛逃
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分