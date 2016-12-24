邊背心經、邊賣毒品春藥 媽寶男自拍性愛片交流
2016-12-24 09:57
〔記者劉慶侯／台北報導〕28歲楊姓男子涉嫌以「瑋○情趣用品」名義，利用LINE聊天室販賣毒品和春藥等偽禁藥品，還自拍色情影片和網友交流；更離譜的是，他為免讓疼愛他的母親發現，特別經常抄寫和背誦心經，讓家人以為他已改過向善。
警方至桃園市平鎮執行查緝時，楊嫌還口中喃喃自語背誦心經，表示「早已悔改」，但警方仍在楊嫌書桌底下查扣安非他命、K他命、FM2粉末、興奮水、女春藥、迷藥、吸食器、電子磅秤等證物。
警方調查，楊姓毒犯今年曾以相同手法在網路兜售毒、藥，經查獲後由桃園地方法院裁定羈押2個月，近甫交保即上線重操舊業。
楊嫌為取信網友，印製「瑋○情趣用品」名片，自稱是大台北地區毒、藥大盤，除傳送個人自拍照，並要求以視訊議價及討論交易地點，一旦買家為女性網友，即進一步邀約出遊或性交易。
此外，無業的楊嫌深受父母寵愛，利用父母外出工作獨自在家時，上網販售毒品、春藥，且聲稱為讓父母放心，竟一面抄寫背誦心經、一面上網販毒、藥，並一面分享個人自拍色情影片與網友交流。
北市刑大偵五隊是執行網路巡邏，發現網路聊天室內有人以「需安+賴f*****」及「需褲+賴f*****」等暱稱，散布販賣毒品訊息，警方加入LINE聯繫後，發現鎖定楊嫌將壯陽藥品、春藥混合各式毒品後對外販售。
警詢中，楊嫌仍矢口否認販賣和持有毒品及偽禁藥品，警方訊後依毒品、藥事法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
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