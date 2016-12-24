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三重塑膠工廠大火 百名警消馳援

2016-12-24  09:37

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重區中興北街160巷今早7時許傳出工廠大火，一間塑膠原料工廠3樓頂樓加蓋的倉庫陷入火海，全面燃燒。消防人員獲報後派出百名人力，55輛各式車輛趕赴救援，約1小時撲滅火勢。

新北市消防局第三大隊表示，現場擺放大量易燃物，因此火勢猛烈，燃燒面積約40坪，確定無人傷亡，相關起火原因仍待調查中。

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  • 新北市三重今早發生工廠火警，百名警消趕赴救援。（記者王宣晴翻攝）

    新北市三重今早發生工廠火警，百名警消趕赴救援。（記者王宣晴翻攝）

  • 新北市三重今早這起工廠火警，除了動員百名警消外，還有55輛各式車輛，猛烈的火勢在1小時內撲滅，所幸無人員受傷。（記者王宣晴翻攝）

    新北市三重今早這起工廠火警，除了動員百名警消外，還有55輛各式車輛，猛烈的火勢在1小時內撲滅，所幸無人員受傷。（記者王宣晴翻攝）

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