VERITA撞BMW大七 結果超意外

照片為台中東海夜市10月發生的黑色BMW大7與白色豐田ALTIS對決的事件。圖與新聞無關。（取自YouTube）

2016-12-24 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕台中美村路、長春街口今天一大清早發生一起車禍，日產VERITA撞到對向的BMW大七，結果兩車車頭都毀損，VERITA駕駛沒繫安全帶滿頭是血，所幸無大礙。

《蘋果日報》報導，車禍發生在清晨7時左右，當地住戶聽到巨響後立刻出門查看，並幫忙報警，警消人員到場後趕緊將駕駛送往醫院包紮。

受傷駕駛疑似是車速過快，在過彎時整輛車失控撞向停在路邊的BMW大七，造成兩車車頭都毀損，警方調查後發現，這輛BMW大七是租賃車，已通知租車公司到場善後。