好想發財... 情侶檔大麻種滿屋被逮
2016-12-24 08:04
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市一對王姓情侶檔異想天開，自今年10月起，於大寮區住處種大麻，警方昨據報攻堅查緝，當場查獲15棵大麻樹，每棵2米比警員還高，市值達200萬元。
楠梓、旗山警分局日前接獲線報，昨晚近8時在大寮區仁勇路一棟4樓透天厝，查獲一對王姓情侶檔蔡女（25歲）及王男（30歲）曾犯下槍砲、竊盜、毒品等案件，警方當場查獲大麻樹15株、大麻葉烘乾成品0.79公克、燈具、燈泡、架子等物。
警方報請高雄地檢署檢察官楊瀚濤指揮偵辦，昨攻堅進入現場時，赫見室內大麻生長高大及茂盛，空氣中有一股特殊濃厚的青草味，每株高度200多公分以上，比員警身高還高。
警方笑稱過了另類平安夜，彷彿置身大麻聖誕樹林中，感受到大麻芬多精，但均不願久留，怕會有過度「提神」的效果。
警方表示，王男到案供稱工作所得無法滿足生活所需，入不敷出，一直懷有發財夢，於是在網路上蒐尋種植大麻的知識與技術後，先在國外網站向不知名的人士購買大麻種子，經過多次試驗後，培育出大麻樹，前幾天並已試用過自製烘乾的大麻葉捲菸，最近剛準備大量收成，就遭警方查獲，初估市值200萬元，警訊後將2人依毒品罪嫌移送法辦。
分局長陳百祿表示，大麻在國外部分國家地區雖不違法，但在國內仍屬第二級毒品，若有製造或販賣行為，最高可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，單純施用則處3年以下有期徒刑。
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