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「反對日本核災食品輸台」遊行明登場 將交通管制

遊行路線管制圖。（記者劉慶侯翻攝）

2016-12-24  06:54

〔記者劉慶侯／台北報導〕「反對日本核災食品輸台」集會遊行活動申將於25日（星期日）舉行，參與民眾預計下午1點開始集結，2點40分遊行隊伍出發，3點20分抵達財政部前，3點30分活動結束；台北市警察局為維護活動現場交通秩序與安全，將進行交通管制。

相關交通管制範圍及路段如下：集會地點：愛國東路捷運中正紀念堂站5號出口前人行道及慢車道、愛國西路與羅斯福路口財政部前。

遊行路線：愛國東路捷運中正紀念堂站5號出口前人行道及慢車道集合後出發→右轉中山南路→左轉凱達格蘭大道→左轉公園路→左轉貴陽街→右轉中山南路→右轉愛國西路財政部前解散。

改道路線圖。（記者劉慶侯翻攝）

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